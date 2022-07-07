Песков: Путин примет решение о формате участия в саммите G20 в Индонезии по мере приближения времени мероприятия

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7 июля 2022, 13:02

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет решение о формате своего участия в саммите «Большой двадцатки», который состоится в ноябре в Индонезии, по мере приближения времени данного мероприятия. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин примет решение о формате участия в саммите G20 по мере приближения времени мероприятия», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее на текущей неделе министерство иностранных дел РФ проинформировало, что Москва предварительно уведомила Индонезию о намерении Владимира Путина принять участие в саммите.