МИД России: Москва предварительно уведомила Индонезию о намерении Путина принять участие в осеннем саммите G20

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6 июля 2022, 15:35

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Москва предварительно уведомила Индонезию о намерении российского президента Владимира Путина принять участие в саммите «Большой двадцатки», который состоится осенью на Бали. Об этом, как передает РИА Новости, проинформировали в министерстве иностранных дел РФ.

«МИД: предварительно уведомили Индонезию о намерении Путина принять участие в саммите G20, формат подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и с учетом эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, во внешнеполитическом ведомстве России указали, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс сузит возможность мирного диалога в Балтийском регионе и осложнит там ситуацию.