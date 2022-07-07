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Песков заявил, что дата прямой линии с Путиным будет зависеть от графика президента России

, 13:05 Источник: РИА "Новости"

Песков заявил, что дата прямой линии с Путиным будет зависеть от графика президента России
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в четверг, 7 июля, заявил, что сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным к настоящему моменту не сформулированы.

Дмитрий Песков уточнил, что дата проведения прямой линии будет назначена с учетом, в первую очередь, мнения и графика главы государства. Пресс-секретарь Владимира Путина не исключил, что мероприятие будет перенесено на осень текущего года.

"Ну, в общем, будем смотреть", – подчеркнул Песков в беседе с представителями СМИ.

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