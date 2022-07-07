Песков заявил, что дата прямой линии с Путиным будет зависеть от графика президента России

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков днем в четверг, 7 июля, заявил, что сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным к настоящему моменту не сформулированы.
Дмитрий Песков уточнил, что дата проведения прямой линии будет назначена с учетом, в первую очередь, мнения и графика главы государства. Пресс-секретарь Владимира Путина не исключил, что мероприятие будет перенесено на осень текущего года.
"Ну, в общем, будем смотреть", – подчеркнул Песков в беседе с представителями СМИ.