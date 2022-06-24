Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Официальный представитель Кремля Песков сообщил о переносе ежегодной прямой линии президента России

, 08:35 Источник: ТАСС

Официальный представитель Кремля Песков сообщил о переносе ежегодной прямой линии президента России
В. Путин, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о переносе ежегодной прямой линии президента Российской Федерации Владимира Путина. ТАСС передает эту информацию пресс-секретаря главы государства 24 июня. Песков подчеркнул, что Прямая линия будет обязательно.

Он отметил, что она не забыта и востребована. Песков пояснил, что на данный момент у президента РФ Владимира Путина «очень много более важных мероприятий». «Чуть позже это случится обязательно», — заверил спикер Кремля.
Дмитрий Песков ранее заявлял, что в июне прямая линия с президентом Владимиром Путиным не состоится. Он уточнял, что сроки проведения прямой линии еще не определены, но подготовка идет.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram