Официальный представитель Кремля Песков сообщил о переносе ежегодной прямой линии президента России

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24 июня 2022, 08:35 Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о переносе ежегодной прямой линии президента Российской Федерации Владимира Путина. ТАСС передает эту информацию пресс-секретаря главы государства 24 июня. Песков подчеркнул, что Прямая линия будет обязательно.

Он отметил, что она не забыта и востребована. Песков пояснил, что на данный момент у президента РФ Владимира Путина «очень много более важных мероприятий». «Чуть позже это случится обязательно», — заверил спикер Кремля.

Дмитрий Песков ранее заявлял, что в июне прямая линия с президентом Владимиром Путиным не состоится. Он уточнял, что сроки проведения прямой линии еще не определены, но подготовка идет.