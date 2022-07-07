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Аргументы Недели Политика 13+

Посол РФ в Берлине Нечаев заявил, что лучшей гарантией безопасности Киеву будет отказ Запада от поставок оружия

, 11:47 Источник: Россия-24

Посол РФ в Берлине Нечаев заявил, что лучшей гарантией безопасности Киеву будет отказ Запада от поставок оружия
посол России в ФРГ Сергей Нечаев, MFA Russia/via Globallookpress.com

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев утром в четверг, 7 июля, выразил мнение, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет отсутствие поставок киевскому режиму летального вооружения.

Сергей Нечаев сегодня прокомментировал высказывание властей ФРГ о готовности дать гарантии безопасности украинской стороне. По мнению российского посла, какой-либо конкретики по вышеуказанным заявлениям пока нет, однако, если данный шаг будет совершен, то Германия не будет действовать в одиночку – Берлин согласует так называемые гарантии с ближайшими союзниками по НАТО, а самостоятельно ни на что не пойдет.

Нечаев заметил, что лучшей гарантией безопасности для Киева станет прекращение поставок летальных вооружений украинской стороне, из которых атакуют теперь не только Донбасс, но и области РФ.

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