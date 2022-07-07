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Аргументы Недели Политика 13+

Сенатор Пушков заявил, что отказ Запада предоставить РФ гарантии безопасности спровоцировал конфликт на Украине

, 10:13 Источник: Telegram

Сенатор Пушков заявил, что отказ Запада предоставить РФ гарантии безопасности спровоцировал конфликт на Украине
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к конфликту на Украине.

Алексей Пушков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны предоставить гарантии безопасности Украине на время после боевых действий, подчеркнул, что Киеву не стоит на них рассчитывать в ближайшем будущем.

По словам сенатора, сначала украинская сторона должна заключить мир. Более того, главным является предоставление гарантий безопасности России со стороны Запада, поскольку отказ их дать привел к текущему столкновению.

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