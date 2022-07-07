Сенатор Пушков заявил, что отказ Запада предоставить РФ гарантии безопасности спровоцировал конфликт на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июля 2022, 10:13 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что отказ Запада ответить на российские требования по безопасности и привел к конфликту на Украине.

Алексей Пушков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о готовности страны предоставить гарантии безопасности Украине на время после боевых действий, подчеркнул, что Киеву не стоит на них рассчитывать в ближайшем будущем.

По словам сенатора, сначала украинская сторона должна заключить мир. Более того, главным является предоставление гарантий безопасности России со стороны Запада, поскольку отказ их дать привел к текущему столкновению.