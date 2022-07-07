Захарова вспомнила Джонсона, комментируя реакцию посольства Великобритании в Москве на новый адрес

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7 июля 2022, 11:02 Источник: Telegram

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления посольства Великобритании в РФ о смены властями Москвы адреса здания и напомнила о ситуации вокруг премьера Бориса Джонсона.

Ранее в пресс-службе британского посольства прокомментировали новый адрес дипмисии – площадь ЛНР, владение 1. Дипломаты отметили, что "актуальный" адрес посольства Великобритании в Москве значится на официальном вебсайте и гласит: Москва. Смоленская набережная, 10.

Захарова, узнав о заявлении посольства, задалась вопросом, будет ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, покинув свою резиденцию на Даунинг-стрит, по-прежнему использовать старый адрес. По словам официального представителя МИД РФ, столкновение с реальностью является болезненным для британского "политического зазеркалья".