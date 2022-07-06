Возле посольства США на площади ДНР организовали стихийный мемориал памяти погибшей вчера юной дончанки Вероники

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6 июля 2022, 17:53

Стихийный мемориал памяти маленькой Вероники из Донецка/ из открытых источников

В российской столице, на площади Донецкой Народной Республики жители организовали возле посольства Соединённых Штатов Америки стихийный мемориал памяти, в честь погибшей накануне 10-летней Вероники Бадиной.

Столичные жители хотят напомнить американским дипломатам, что именно Вашингтон со своими союзниками имеет непосредственное отношение к военным преступлениям Украины. Убийство этой несчастной девочки, в том числе.

Накануне украинские террористы вновь обстреляли столицу ДНР. ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).