В российской столице, на площади Донецкой Народной Республики жители организовали возле посольства Соединённых Штатов Америки стихийный мемориал памяти, в честь погибшей накануне 10-летней Вероники Бадиной.
Столичные жители хотят напомнить американским дипломатам, что именно Вашингтон со своими союзниками имеет непосредственное отношение к военным преступлениям Украины. Убийство этой несчастной девочки, в том числе.
Накануне украинские террористы вновь обстреляли столицу ДНР. ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).