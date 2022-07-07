Пятьдесят британских политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона

Утром в четверг, 7 июля, стало известно, что количество политиков, которые покинули правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за последние два дня, достигло пятидесяти.
Соответствующая информация содержится в последних подсчетах сотрудников телеканала Sky News и вещательной корпорации Би-би-си.
Известно, что к настоящему моменту в отставку подали четверо британских министров, включая руководителей Министерства финансов и Министерства здравоохранения, а также почти два десятка заместителей глав разных ведомств.