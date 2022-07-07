Пятьдесят британских политиков вышли из состава правительства Бориса Джонсона

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7 июля 2022, 10:34 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley / Parsons Media

Утром в четверг, 7 июля, стало известно, что количество политиков, которые покинули правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за последние два дня, достигло пятидесяти.

Соответствующая информация содержится в последних подсчетах сотрудников телеканала Sky News и вещательной корпорации Би-би-си.

Известно, что к настоящему моменту в отставку подали четверо британских министров, включая руководителей Министерства финансов и Министерства здравоохранения, а также почти два десятка заместителей глав разных ведомств.