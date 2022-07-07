Генпрокурор Великобритании Браверман допустила выдвижение своей кандидатуры на пост премьер-министра

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7 июля 2022, 07:59 Источник: РИА "Новости"

Суэлла Браверман, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Генпрокурор Великобритании Суэлла Браверман в беседе с журналистами заявила, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен подать в отставку, а также допустила, что будет баллотироваться на его пост.

Суэлла Браверман подчеркнула, что, по ее мнению, пришло время Борису Джонсону покинуть должность премьера Великобритании.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра, Браверман подчеркнула, что она намерена попробовать, поскольку нахождение на вышеуказанной должности является величайшей честью.