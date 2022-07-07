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Генпрокурор Великобритании Браверман допустила выдвижение своей кандидатуры на пост премьер-министра

, 07:59 Источник: РИА "Новости"

Генпрокурор Великобритании Браверман допустила выдвижение своей кандидатуры на пост премьер-министра
Суэлла Браверман, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Генпрокурор Великобритании Суэлла Браверман в беседе с журналистами заявила, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен подать в отставку, а также допустила, что будет баллотироваться на его пост.

Суэлла Браверман подчеркнула, что, по ее мнению, пришло время Борису Джонсону покинуть должность премьера Великобритании.

Отвечая на вопрос представителей СМИ о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра, Браверман подчеркнула, что она намерена попробовать, поскольку нахождение на вышеуказанной должности является величайшей честью.

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