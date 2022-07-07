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Аргументы Недели Политика 13+

Замглавы ФТС Давыдов заявил о попытке Евросоюза и Украины приостановить участие России во ВТамО

, 09:53 Источник: РИА "Новости"

Замглавы ФТС Давыдов заявил о попытке Евросоюза и Украины приостановить участие России во ВТамО
стоп, https://unsplash.com/photos/WPrTKRw8KRQ

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов сообщил в четверг, что ЕС и Украина пытались приостановить участие РФ и Белоруссии во Всемирной таможенной организации.

Руслан Давыдов подчеркнул, что в результате участия России в Совете ВТамО 23-25 июня была принята весьма "взвешенная резолюция", в тексте которой все стороны призываются к тому, чтобы приложить усилия и не разрушать таможенную инфраструктуру.

Подчеркивается, что необходимо не препятствовать движению гуманитарных грузов и жизненно важных товаров. Действия Евросоюза и Украины по попытке приостановления участия России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации Давыдов назвал абсолютно незаконными.

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