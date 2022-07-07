Байден намерен исключить Афганистан из списка основных союзников США вне НАТО

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7 июля 2022, 08:38 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в минувшую среду, 6 июля, уведомил Конгресс страны о том, что он принял решение лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.

Вышеуказанное заявление американского лидера впоследствии распространили в интернете и через средства массовой информации сотрудники пресс-службы Белого дома.

В сообщении подчеркивается, что Джо Байден планирует отменить включение Афганистана в список ключевых союзников Соединенных Штатов Америки вне Североатлантического альянса.