Байден намерен исключить Афганистан из списка основных союзников США вне НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в минувшую среду, 6 июля, уведомил Конгресс страны о том, что он принял решение лишить Афганистан статуса основного союзника Вашингтона вне НАТО.
Вышеуказанное заявление американского лидера впоследствии распространили в интернете и через средства массовой информации сотрудники пресс-службы Белого дома.
В сообщении подчеркивается, что Джо Байден планирует отменить включение Афганистана в список ключевых союзников Соединенных Штатов Америки вне Североатлантического альянса.