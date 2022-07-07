Премьер Новой Зеландии Ардерн: ООН не смогла должным образом отреагировать на решение России начать спецоперацию на Украине

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7 июля 2022, 08:38

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, Oliver Contreras / globallookpress.com

Организация Объединенных Наций не смогла должным образом отреагировать на решение Москвы начать спецоперацию на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказала Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии.

«По словам главы правительства, ООН не смогла должным образом отреагировать на решение России начать специальную военную операцию на украинской территории, позиция организации была "морально несостоятельной", что заставило демократические страны искать новые механизмы для консолидации и собственные способы ответа», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, издание «Военная мысль» указало на то, что спецоперация РФ стала логичным ответом на продвижение Североатлантического альянса на европейскую территорию республик бывшего Советского Союза.