Российские силовики нашли в Херсонской области перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатометами

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7 июля 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

военный, MOD Russia/ Globallookpress.com

В Херсоне и области российскими силовиками был обнаружен перевалочный пункт и схрон с гранатометами украинских диверсантов. Об этом в четверг сообщил журналистам источник в силовых структурах.

Согласно последней информации, схрон с вооружением, организованный по просьбе сотрудников погранслужбы Украины, был найден в частном заброшенном доме в Херсоне.

В частности, по словам сотрудника российских силовых структур, были обнаружены гранатометы РМГ, РПГ-22 и РШГ, семнадцать гранат Ф-1, две гранаты РГД-5 и семь запалов к рим. Кроме того, силовики нашли по одному автомату АКСУ и АКС-74 с гранатометом, девять выстрелов к гранатометам ВОГ-25, а также 1 854 патрона калибров 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм.

Известно также, что в поселке Куйбышево, который расположен на территории Херсонской области, обнаружили перевалочный пункт украинских диверсантов.