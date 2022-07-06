Парадокс: экс-президента Украины Порошенко внесли на «Миротворец»

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6 июля 2022, 18:30

Пётр Порошенко, Petro Poroshenko/ Globallookpress.com

Авторы скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесли в списки своего ресурса бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в среду, 6 июля, сообщает ФАН со ссылкой на телеграмм-каналы.

Поводом для подобного размещения, как сообщают СМИ, стало обвинение в отмывании денег на поставках оружия для ВСУ. Агентство приводит скрин со страницы украинского политика. Здесь видна фотография самого Порошенко.

В качестве комментария указано, что бывший президент провел через свой фонд более 40 млн грн якобы на закупку бронированных машин для ВСУ из Италии.

«После был замечен в Европе во время нецелевых трат собранных средств. Присваивает себе успех в переговорах с Италией и поставках военной техники НАТО», — цитирует сообщение ФАН.

Порошенко ранее разместил ролик с поставленными из Италии бронемашинами MLS SHIELD, закупленными на деньги волонтёров.

Ранее сегодня стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко, который еще 2 июня должен был вернуться из своей европейской командировки, пока не прибыл в страну,