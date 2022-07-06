Алиханов: ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры

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6 июля 2022, 10:55

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Yevgeny Philippov/ globallookpress.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры. Об этом он сообщил РИА Новости.



Губернатор поделился, что передал в кабмин и администрацию президента проект ответных мер, который допускает в качестве крайней меры полный запрет на ввоз и вывоз на основную территорию России товаров из Прибалтики.



В Кремле блокаду Калининграда назвали незаконной и пообещали дать ответ на решения Вильнюса в случае, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Европейская комиссия опубликует содержание новых антироссийских санкций. В них будет разъяснение правил организации российского транзита в Калининградскую область.