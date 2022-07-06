Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Алиханов: ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры

, 10:55

Алиханов: ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, Yevgeny Philippov/ globallookpress.com

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры. Об этом он сообщил РИА Новости.

Губернатор поделился, что передал в кабмин и администрацию президента проект ответных мер, который допускает в качестве крайней меры полный запрет на ввоз и вывоз на основную территорию России товаров из Прибалтики.

В Кремле блокаду Калининграда назвали незаконной и пообещали дать ответ на решения Вильнюса в случае, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Европейская комиссия опубликует содержание новых антироссийских санкций. В них будет разъяснение правил организации российского транзита в Калининградскую область.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество