Алиханов: ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры. Об этом он сообщил РИА Новости.
Губернатор поделился, что передал в кабмин и администрацию президента проект ответных мер, который допускает в качестве крайней меры полный запрет на ввоз и вывоз на основную территорию России товаров из Прибалтики.
В Кремле блокаду Калининграда назвали незаконной и пообещали дать ответ на решения Вильнюса в случае, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Европейская комиссия опубликует содержание новых антироссийских санкций. В них будет разъяснение правил организации российского транзита в Калининградскую область.