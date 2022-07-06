Названы территории Южного Урала, жители которых удовлетворены работой глав

В двух городах положительно оценили деятельность муниципальных властей 70% опрошенных.
Телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг районов и городов Челябинской области по удовлетворенности деятельностью главы.
В пяти территориях отмечен самый большой процент опрошенных, которых удовлетворяет работа муниципальных властей. Это Карабаш, Южноуральск, Пластовский и Каслинский районы, Усть-Катав. Причем в Карабаше и Южноуральске о деятельности главы положительно отозвались 70% респондентов.
Высокий процент неудовлетворенности «Глав.Индекс» выявил в Брединском районе (32,7%), Озерске (31,1%), Копейске (27,4%), Верхнем Уфалее (26,4%) и Локомотивном (26,1%).
Добавим, исследование было подготовлено на основе опроса, в течение года проводящегося в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов». Данные актуальны на конец июня 2022 года.