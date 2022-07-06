Глава Харьковской ВГА Ганчев: власти и жители освобожденных территорий области стремятся к тому, чтобы она вошла в состав России

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6 июля 2022, 07:57 Источник: Telegram-канал ТАСС

Флаг России, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы она присоединилась к Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал Виталий Ганчев, руководитель Харьковской временной гражданской администрации.

«Власти и жители освобожденных территорий Харьковской области стремятся к тому, чтобы регион вошел в состав России. Временная гражданская администрация содействует этим настроениям людей, сообщил нам глава ВГА области Виталий Ганчев», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам собеседника журналистов, на данный момент освобождено порядка 20% территории региона.

Как сообщалось ранее в среду, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что основным ответом ЕС на спецоперацию Москвы на Украине продолжат оставаться ограничительные меры.