В МИД Франции заявили, что страна сосредоточит усилия на восстановлении Черниговской области Украины

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5 июля 2022, 21:19 Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, https://unsplash.com/photos/znwugQheLTI

В Министерстве иностранных дел Франции вечером во вторник, 5 июля, заявили, что руководство страны намерено сосредоточить усилия на восстановлении, в частности, Черниговской области Украины.

Накануне в швейцарском городе Лугано стартовала двухдневная конференция по восстановлению Украины. В данном мероприятии участвуют представители сорока государств и двадцати международных организаций.

В заявлении МИД Франции по случаю конференции подчеркивается, что страна намерена приложить усилия для восстановления Черниговской области, поскольку у Парижа существуют "давние связи" с вышеуказанным регионом.