Генпрокурор Украины Венедиктова заявила, что страна арестовала российские активы на 33 миллиарда рублей

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5 июля 2022, 19:16 Источник: ТАСС

доллары, https://unsplash.com/photos/MJSFNZ8BAXw

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила вечером во вторник, 5 июля, что стоимость арестованных на территории страны российских активов составляет к настоящему моменту не менее 33 миллиардов рублей.

По словам Ирины Венедиктовой, задачей украинских властей является выявление связей, препятствование смене хозяев, арест, а также обеспечение передачи имущества или денежных средств под контроль Киева.

Генпрокурор Украины подчеркнула, что сейчас стоимость уже оцененных российских активов, которые были арестованы, достигает 33 миллиардов рублей. По словам Венедиктовой, одна треть вышеуказанной суммы перечислена Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, которые были получены от коррупционных и прочих преступлений.