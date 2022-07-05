Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на укрепление партнерства РФ и Узбекистана

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5 июля 2022, 19:37 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках телефонного разговора подтвердили намерение укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство.

В пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в частности, в торгово-экономической сфере. Стороны также подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзничества России и Узбекистана.

Путин выразил поддержку усилиям властей Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане.