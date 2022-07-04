Волнения в Узбекистане могут перекинуться на другие регионы Центральной Азии

Расширение масштабов протеста в Республике Каракалпакстан маловероятно. Узбекские власти готовы задействовать широкий перечень инструментов для подавления волнений. В частности, чиновники готовы на диалог даже с оппозиционными элитами региона.
Центральные власти мониторят обстановку, чтобы не допустить кровопролития. При этом договориться с протестующими пока не получается. Остаётся риск распространения нестабильности с территории Узбекистана на другие регионы Центральной Азии. Это может стать новой головной болью для России.
Каракалпакстан занимает почти половину Узбекистана. Крупнейший регион с момента распада СССР претендовал на статус суверенной республики. К тому же часть населения в стране помнит исторический период, когда Каракалпакстан был отдельной республикой Советского Союза. В настоящий момент в ней проживают порядка 2 миллионов человек.
До конца июля в Каракалпакстане действует режим ЧП. Населению запрещено проводить массовые мероприятия и выходить ночью на улицу. Регион страдает из-за засухи и экономической отсталости. Это также является причиной антиправительственных настроений. Протест постепенно начал выливаться на улицу после смерти президент Ислама Каримова.
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