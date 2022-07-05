Кадыров после заявления Зеленского о скором возвращении Лисичанска под контроль ВСУ посоветовал ему «бежать»

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5 июля 2022, 19:00 Источник: Telegram

глава Чечни Рамзан Кадыров, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому "бежать" после его заявления о скором возвращении под контроль украинских войск города Лисичанск в Луганской области.

Напомним, в минувшее воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики. Позже глава Украины Владимир Зеленский признал отход подразделений страны из Лисичанска, однако выразил уверенность в том, что войска скоро вернут контроль над городом.

Рамзан Кадыров, комментируя вышеуказанное заявление украинского лидера, посоветовал Владимиру Зеленскому "бежать". "Это у вас хорошо получается", – заключил глава Республики Чечня.