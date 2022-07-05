Киссинджер заявил, что способность США проводить самостоятельную политику находится под сомнением

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июля 2022, 18:26 Источник: РИА "Новости"

Генри Киссинджер, Christoph Soeder/globallook.com

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что пригодность Соединенных Штатов Америки и целесообразность проведения страной самостоятельной политики в настоящий момент находятся под сомнением.

Генри Киссинджер выразил мнение, что данный факт, учитывая внутренние противоречия, делает текущий диалог еще сложнее, чем раньше.

Экс-госсекретарь США также заявил, что в настоящий момент не видит сильных политических лидеров, которые могли бы ответить на вызовы современного мира, однако признал, что такие политики пока не имели повода показать себя.