Госсекретарь США Блинкен встретится с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить ситуацию на Украине

На этой неделе запланирован контакт госсекретаря США Энтони Блинкена с китайским коллегой Ван И на полях встречи министров G20. Соответствующую информацию во вторник, 5 июля, предоставила газета Washington Post.
Подчеркивается, что Энтони Блинкен и Ван И проведут переговоры в рамках встречи министров, которые представляют двадцать крупнейших экономик мира. Предполагается, что американский и китайский дипломаты, в частности, обсудят ситуацию на Украине.
Уточняется, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепа США на полях мероприятия не предусмотрена.