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Госсекретарь США Блинкен встретится с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить ситуацию на Украине

, 15:06 Источник: РИА "Новости"

Госсекретарь США Блинкен встретится с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить ситуацию на Украине
госсекретарь США Энтони Блинкен, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

На этой неделе запланирован контакт госсекретаря США Энтони Блинкена с китайским коллегой Ван И на полях встречи министров G20. Соответствующую информацию во вторник, 5 июля, предоставила газета Washington Post.

Подчеркивается, что Энтони Блинкен и Ван И проведут переговоры в рамках встречи министров, которые представляют двадцать крупнейших экономик мира. Предполагается, что американский и китайский дипломаты, в частности, обсудят ситуацию на Украине.

Уточняется, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Госдепа США на полях мероприятия не предусмотрена.

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