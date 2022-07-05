Песков заявил, что в ближайшие дни Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций

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5 июля 2022, 17:44 Источник: РИА "Новости"

Госдума РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков вечером во вторник, 5 июля, заявил, что Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций.

В среду, 6 июля, в Государственной думе пройдет последнее пленарное заседание весенней сессии. Действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что планирует в рамках этого мероприятия обсудить с Владимиром Путиным вопрос сохранения русского языка.

Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами сегодня заявил, что в ближайшее время планируется проведение встречи президента РФ с руководством Думы, а также с лидерами фракций.