Песков заявил, что в ближайшие дни Путин встретится с руководством Госдумы и лидерами фракций

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков вечером во вторник, 5 июля, заявил, что Владимир Путин в ближайшие дни проведет встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций.
В среду, 6 июля, в Государственной думе пройдет последнее пленарное заседание весенней сессии. Действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее сообщил, что планирует в рамках этого мероприятия обсудить с Владимиром Путиным вопрос сохранения русского языка.
Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами сегодня заявил, что в ближайшее время планируется проведение встречи президента РФ с руководством Думы, а также с лидерами фракций.