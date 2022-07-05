Путин присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейского»

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5 июля 2022, 15:23 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 5 июля, присвоил 80-му танковому Краснознаменному полку почетное наименование "гвардейского" за героизм и отвагу, проявленные в боевых действиях.

В документе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается что впредь полк должен именоваться 80-м гвардейским танковым Краснознаменским полком. Почетное наименование присвоено за массовый героизм, отвагу, а также стойкость и мужество, которые были проявлены личным составом в рамках проведения боевых действиях по защите Отечества и госинтересов в ходе вооруженных конфликтов.

Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания.