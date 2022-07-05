Армия США намерена потратить 27 миллионов долларов на воздушные шары для слежки за ракетами РФ и Китая

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5 июля 2022, 17:39 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/fYqQBr0EzkA

Американская армия намерена потратить на проекты по использованию на больших высотах воздушных шаров военного назначения для отслеживания ракет РФ и КНР более 27 миллионов долларов в 2023 финансовом году.

Издание Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов сообщает, что воздушные шары, оснащенные солнечными панелями и устройствами для наблюдения, армия США намерена размещать на высоте от 18,3 до 27,4 километра над поверхностью Земли.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Том Карако подчеркнул, что данные летательные аппараты могут стать основой для целого ряда платформ, в частности для узлов передачи данных, разведопераций, а также отслеживания ракетных угроз и прочих видов оружия.