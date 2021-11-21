21 ноября 1783 года состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре

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21 ноября 2021, 10:26 Сергей Нечаев,

К числу пионеров воздухоплавания принято относить братьев Жака-Этьена и Жозефа-Мишеля Монгольфье, которые были одержимы идеей создания летательного аппарата, способного поднять человека в воздух. Первый полет такого аппарата без человека (воздушного шара, наполненного горячим дымом) состоялся 4 июня 1783 года, и этот день по праву считается официальным днем рождения летательного аппарата, в котором для полета используется подъемная сила заключенного в оболочке газа (или нагретого воздуха) с плотностью меньшей, чем плотность окружающего воздуха.



19 сентября все того же 1783 года в Версале состоялся полет «монгольфьера» с бараном, петухом и уткой на борту. Этот эксперимент, проводившийся в присутствии короля Людовика XVI, закончился успешно: шар пролетел около 3 км на высоте 550 м.



Первые воздушные шары были беспилотными, но уже 21 ноября 1783 года состоялся первый полет человека. И не одного, а сразу двух: Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа д’Арланд, получив на это специальное разрешение короля, поднялись с опушки Булонского леса, пролетели над Парижем и через 25 минут благополучно приземлились, преодолев чуть больше 8 км на высоте до 1000 м. Корзина их «монгольфьера» была оборудована жаровней, в которой горящий уголь нагревал воздух внутри оболочки, а сама корзина и оболочка были пропитаны специальным противопожарным составом.



Маркиз д’Арланд потом прожил долгую жизнь, слыл фанатом воздухоплавания и мечтал перелететь через пролив Ла-Манш, но так и не сумел это сделать. А вот Пилатр де Розье хоть и был на 12 лет младше, прожил совсем недолго: он погиб 15 июня 1785 года, став первой в мире жертвой аэронавтики.



В последующие годы в Европе было совершено множество полетов на воздушных шарах. Так человечество научилось летать...

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