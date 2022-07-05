Мишустин заявил, что начали работать две трети мер из плана первоочередных действий правительства

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5 июля 2022, 17:14 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие решения из плана первоочередных действий правительства по противодействию антироссийским санкциям реализованы, работать начали две трети из них.

Михаил Мишустин напомнил, что в план первоочередных действий правительства Российской Федерации входят более трехсот мер. К настоящему моменту на благо экономики, бизнеса и граждан страны начали работать две трети из них. Еще ряд мер сейчас достраиваются и будут запущены в ближайшее время.

По словам премьер-министра, первые результаты уже можно увидеть: важные макроэкономические показатели остались в положительной зоне, несмотря на санкционное давление Запада.

Мишустин, однако, уточнил, что необходимо продолжать следить за развитием ситуации в разных отраслях и предлагать новые решения.