Глава Минобороны Шойгу: спецоперация России на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Путиным

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5 июля 2022, 12:20

Министр обороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Специальная операция Москвы на украинской территории продолжится до полного выполнения задач, которые поставил президент России Владимир Путин. На это, как передает ТАСС, указал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — процитирован Шойгу в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также руководитель Минобороны отметил, что отечественные специалисты полностью устранили минную опасность в акватории порта Мариуполя.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Шойгу проинформировал, что за последние 10 дней на Украине были ликвидированы 170 иностранных наемников.