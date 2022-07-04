Зеленский приказал создать в подконтрольных Киеву четырнадцати районах ДНР «военные администрации»

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4 июля 2022, 22:23 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Florian Gaertner/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 июля, подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в четырнадцати районах находящейся под контролем Киева части ДНР.

Согласно последней информации, "военные администрации" создадут в городах Бахмут, Лиман, Курахово, Краматорск, Николаев, Северск, Святогорск, Соледар и Часов Яр, в поселках Великая Новоселка и Черкасское, а также селах Комар, Шахово и Звановка.

К настоящему моменту поступили данные о том, что главой городской военной администрации Краматорска был назначен Александр Гончаренко.