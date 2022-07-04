Bild сообщает, что посол Украины в Германии Мельник может покинуть пост ради должности замглавы МИД

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4 июля 2022, 18:46 Источник: РИА "Новости"

посол Украины в Германии Андрей Мельник, Soeren Stache / globallookpress.com

Издание Bild со ссылкой на осведомленные источники сообщило в понедельник, 4 июля, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замглавы МИД.

Газета сообщила, что информацию о наличии планов Андрея Мельникова сменить пост предоставили журналистам сразу несколько источников в Киеве. Подчеркивается, что украинские власти очень ценят посла страны в ФРГ за его работу.

Напомним, ранее Мельник сделал ряд неоднозначных и даже скандальных заявлений. В частности, в конце мая дипломат обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в безынициативности по отношению к украинскому кризису.