Новым главой правительства Херсонской области назначен калининградский экс-чиновник Сергей Елисеев

В понедельник, 4 июля, стало известно, что главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев. Соответствующую информацию сегодня предоставила военно-гражданская администрация региона.
В сообщении говорится, что председателем правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, который ранее занимал должность первого зампредседателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства региона.
Отмечается, что Елисеев в настоящий момент проходит обучение в Высшей Школе Государственного Управления.