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Аргументы Недели Политика 13+

Новым главой правительства Херсонской области назначен калининградский экс-чиновник Сергей Елисеев

, 17:41 Источник: Telegram

Новым главой правительства Херсонской области назначен калининградский экс-чиновник Сергей Елисеев
Сергей Елисеев, сайт правительства Калининградской области

В понедельник, 4 июля, стало известно, что главой правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев. Соответствующую информацию сегодня предоставила военно-гражданская администрация региона.

В сообщении говорится, что председателем правительства Херсонской области назначен Сергей Елисеев, который ранее занимал должность первого зампредседателя правительства Калининградской области — руководителя аппарата правительства региона.

Отмечается, что Елисеев в настоящий момент проходит обучение в Высшей Школе Государственного Управления.

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