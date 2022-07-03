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Захарова: Париж нарушил конфиденциальность переговоров, обнародовав запись беседы Макрона с Путиным

, 17:19 Источник: ТАСС

Захарова: Париж нарушил конфиденциальность переговоров, обнародовав запись беседы Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Laurie Dieffembacq/globallook.com

Обнародование записи телефонной беседы Макрона и Путина — это нарушение конфиденциальности переговоров со стороны Парижа и пример того, как во Франции понимают дипломатию. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1».

На прошлой неделе во Франции вышел документальный фильм «Президент, Европа и война» об усилиях президента Франции Эмманюэля Макрона по урегулированию украинского конфликта. В нем были показаны кадры телефонного разговора Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Комментируя это обстоятельство, Захарова сказала, что звонки на высшем уровне — это всегда «конфиденциальная история».

«Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, <…> весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и все это снимали. <…> Это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия"», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что Болгария свела к нулю возможность работы российского посольства в Софии. 

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