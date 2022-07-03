Глава ЛНР Пасечник назвал выход на админграницы республики новым Днем Великой Победы

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3 июля 2022, 15:27

Глава ЛНР Леонид Пасечник, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник назвал выход на административные границы республики новым Днем Великой Победы. Об этом информирует ТАСС.

«Глава ЛНР назвал выход на админграницы республики новым Днем Великой Победы и заявил, что 3 июля навсегда войдет красной датой в календарь ЛНР», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Об освобождении территории республики президенту России Владимиру Путину некоторое время назад доложил министр обороны страны Сергей Шойгу.

Ранее в воскресенье сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил мнение, согласно которому Запад во главе с США не разрешает Украине думать и говорить о мире.