Лавров заявил, что Великобритания ищет предлог, чтобы отправить свой флот в Черное море

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье, 3 июля, заявил, что Лондон пытается найти предлог, чтобы отправить британский королевский военно-морской флот в Черное море.
По словам Сергея Лаврова, продовольственный кризис используется, чтобы обелить официальный Киев и лишний раз "навесить всех собак" на Москву.
Министр иностранных дел РФ заявил, что если прислушаться к заявлениям британского премьер-министра Бориса Джонсона и главы МИД Великобритании Лиз Трасс, то можно понять, что они пытаются создать условия для внедрения флота страны в Черное море, чтобы он стал едва ли не руководить процессами освобождения зерна из портов, которые ранее заминировала украинская сторона.