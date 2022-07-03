Лавров заявил, что Великобритания ищет предлог, чтобы отправить свой флот в Черное море

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3 июля 2022, 14:56

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в воскресенье, 3 июля, заявил, что Лондон пытается найти предлог, чтобы отправить британский королевский военно-морской флот в Черное море.

По словам Сергея Лаврова, продовольственный кризис используется, чтобы обелить официальный Киев и лишний раз "навесить всех собак" на Москву.

Министр иностранных дел РФ заявил, что если прислушаться к заявлениям британского премьер-министра Бориса Джонсона и главы МИД Великобритании Лиз Трасс, то можно понять, что они пытаются создать условия для внедрения флота страны в Черное море, чтобы он стал едва ли не руководить процессами освобождения зерна из портов, которые ранее заминировала украинская сторона.