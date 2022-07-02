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Спикер ГД Володин: Великобритания привыкла жить за чужой счет

, 09:46 Источник: ТАСС

Спикер ГД Володин: Великобритания привыкла жить за чужой счет
Вячеслав Володин, спикер ГД, фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Англия убеждает Европу воевать против России, поскольку Лондон привык жить за чужой счёт. Об этом пишет ТАСС.

В своих социальных сетях Вячеслав Володин выразил мнение относительного того, что Великобритания убеждает страны Запада «воевать до последнего украинца» с Россией. По мнению политика, Англия привыкла «жить за счёт других» – это является причиной такой политики страны. 

Также Володин добавил, что Великобритания на данный момент занимает 9 место в рейтинге мировой экономики, тогда как в конце XIX века была почти первой.

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