Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Англия убеждает Европу воевать против России, поскольку Лондон привык жить за чужой счёт. Об этом пишет ТАСС.
В своих социальных сетях Вячеслав Володин выразил мнение относительного того, что Великобритания убеждает страны Запада «воевать до последнего украинца» с Россией. По мнению политика, Англия привыкла «жить за счёт других» – это является причиной такой политики страны.
Также Володин добавил, что Великобритания на данный момент занимает 9 место в рейтинге мировой экономики, тогда как в конце XIX века была почти первой.