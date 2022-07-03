Кадыров: отступая из Лисичанска, войска Украины наносили максимальный ущерб инфраструктуре города

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3 июля 2022, 11:53

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Отступая из расположенного в Донбассе города Лисичанска, войска Украины наносили максимальный ущерб инфраструктуре данного населенного пункта. На это указал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

«Отступая, преступные группировки наносили максимальный ущерб инфраструктуре города. Исходя из этого, можно понять, что киевский режим мало печется о мирном населении», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.

Ранее в воскресенье в Народной милиции ЛНР отметили, что украинские подразделения несут критические потери и бросают иностранные вооружения в боестолкновениях с силами республики.