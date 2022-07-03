Глава МИД Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы

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3 июля 2022, 12:03 Источник: ТАСС

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа проведёт переговоры с главой МИЛ РФ Сергеев Лавровым в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении министерства сказано, что министр иностранных дел Венесуэлы будет находиться с официальным визитом в РФ 3-5 июля. В тематику переговоров включены вопросы «двусторонней повестки дня, перспективы взаимовыгодного сотрудничества по широкому кругу направлений, шаги по укреплению внешнеполитической координации двух стран на многосторонних площадках».

Также главы МИД стран обсудят вопрос относительно ситуации в Венесуэле. Россия продолжит оказывать поддержку республике в суверенитете.

Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал термин «Закат Европы» «весьма прозорливым», а тауже подчеркнул зависимость европейских стран от Вашингтона.