Глава МИД РФ Сергей Лавров в выступлении перед минскими студентами подчеркнул, что Запад зависит от Вашингтона

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1 июля 2022, 13:56 Источник: РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал термин «Закат Европы» «весьма прозорливым», а тауже подчеркнул зависимость европейских стран от Вашингтона. Об этом он заявил в ходе выступление перед студентами в Минске.

«Насчет "Заката Европы", Шпенглера - сам термин закат Европы" я считаю весьма прозорливым», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Также Лавров подчеркнул, что почти все решения Европейского союза принимаются в угоду Вашингтону – ЕС «не самостоятельный игрок». Все рестрикции, вводимые Западом, по мнению Лаврова, оборачиваются против стран-членов ЕС, но при этом благоприятны для политики Америки. США, в свою очередь, выстроили свою политику так, чтобы «не наносить слишком большой ущерб для своей экономики», хотя им не удалось избежать возросших цен на бензин.

«Да, закат Европы - я бы так сказал, хотя Европа - ближайшая нам цивилизация, ...культура искусство литература», - констатировал он