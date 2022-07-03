Лукашенко заявил, что Белоруссия будет поддерживать Россию

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3 июля 2022, 10:43 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в День Независимости республики, который отмечается 3 июля, подчеркнул, что Минск поддерживал Москву и намерен в будущем оказывать поддержку России.

Александр Лукашенко сегодня утром в рамках церемонии возложения венка в мемориальном комплексе Курган Славы заявил, что в настоящий момент Белоруссию упрекают в том, что это "единственная страна", поддерживающая Россию в ее борьбе против нацизма.

Президент республики заметил, что претензии к Минску по этому поводу смешны и печальны.