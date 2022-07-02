Лукашенко: Запад заинтересован в новых провокациях против Белоруссии и России

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2 июля 2022, 18:36

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Запад заинтересован в новых провокациях в отношении Белоруссии и Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Лукашенко заявил, что Запад заинтересован в новых провокациях против Белоруссии и России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Также политик отметил, что западные соседи возглавляемой им страны жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории.

Ранее на текущей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием.