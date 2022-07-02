Лукашенко: Запад заинтересован в новых провокациях против Белоруссии и России

Запад заинтересован в новых провокациях в отношении Белоруссии и Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Лукашенко заявил, что Запад заинтересован в новых провокациях против Белоруссии и России», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Также политик отметил, что западные соседи возглавляемой им страны жадно поглядывают на приграничные белорусские и украинские территории.
Ранее на текущей неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием.