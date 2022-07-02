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Медведев считает, что «бурный роман» Европы с Украиной близок к завершению

, 16:38

Медведев считает, что «бурный роман» Европы с Украиной близок к завершению
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Европа устала от Украины, а «украинофилия» скоро обернется «украинофобией». Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, посвятивший свой субботний пост в телеграм-канале отношениям Европы и Украины.

Говоря о том, что Польша и ряд других стран, которые активно размещали у себя украинских беженцев, теперь утратили былое гостеприимство, Медведев сделал вывод: «Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали».

«От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», - написал Медведев, предложив Киеву «для собственного же блага быстрее разорвать этот брачный союз навсегда».

Ранее сообщалось, что польские власти сокращают привилегии для украинских беженцев. 

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