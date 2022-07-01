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Население Польши устало от 4,4 млн беженцев из Украины

, 14:39

Население Польши устало от 4,4 млн беженцев из Украины

Польские власти сокращают привилегии для украинских беженцев. Например, на этой недели большая часть иностранцев лишится ежедневных денежных пособий. Их будут предоставлять только инвалидам и женщинам с детьми. Ранее был отменён бесплатный проезд на автобусах и трамваях.

Украинцы считают, что в скором времени им придётся переходить на самообеспечение. То есть потребуется трудоустройство. При этом местное население устало от гостеприимства и выступает против приёма беженцев на работу.

За последние сутки в Польшу переехали более 23 тысяч граждан Украины. Всего с начала спецоперации РФ на Украине Польша приняла 4,4 миллиона беженцев. Стихийный наплыв населения с территории соседнего государства обеспокоил Варшаву. Социологи рассчитывали на прибытие только одного миллиона беженцев.

В польском Министерстве внутренних дел считали, что беженцы будут помогать решать экономические задачи. Однако над их решением работают лишь украинские гастарбайтеры. Их численность составляет 1,5 миллиона человек. В основном они трудятся на стройках, в гостиницах, в сельском хозяйстве. Без них уже нельзя представить работу низшего персонала.
Прибывшие беженцы не спешат трудоустраиваться, так как им были предоставлены различные пособия, льготы и привилегии.

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Общество

Общество