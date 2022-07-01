Население Польши устало от 4,4 млн беженцев из Украины

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1 июля 2022, 14:39

Польские власти сокращают привилегии для украинских беженцев. Например, на этой недели большая часть иностранцев лишится ежедневных денежных пособий. Их будут предоставлять только инвалидам и женщинам с детьми. Ранее был отменён бесплатный проезд на автобусах и трамваях.



Украинцы считают, что в скором времени им придётся переходить на самообеспечение. То есть потребуется трудоустройство. При этом местное население устало от гостеприимства и выступает против приёма беженцев на работу.



За последние сутки в Польшу переехали более 23 тысяч граждан Украины. Всего с начала спецоперации РФ на Украине Польша приняла 4,4 миллиона беженцев. Стихийный наплыв населения с территории соседнего государства обеспокоил Варшаву. Социологи рассчитывали на прибытие только одного миллиона беженцев.



В польском Министерстве внутренних дел считали, что беженцы будут помогать решать экономические задачи. Однако над их решением работают лишь украинские гастарбайтеры. Их численность составляет 1,5 миллиона человек. В основном они трудятся на стройках, в гостиницах, в сельском хозяйстве. Без них уже нельзя представить работу низшего персонала.

Прибывшие беженцы не спешат трудоустраиваться, так как им были предоставлены различные пособия, льготы и привилегии.



