Пушилин заменил четырех министров ДНР «опытными российскими управленцами»

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2 июля 2022, 16:22 Источник: Telegram

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в субботу о назначении на должности министров четырех «опытных российских управленцев». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Ротацию Пушилин объяснил необходимостью скорейшего перехода в российское правовое поле. Речь идет о министерствах образования и науки, здравоохранения, налогов и сборов, угля и энергетики.

Пушилин поблагодарил министров, занимающих ранее эти посты, и предложил большинству из них должности первых замов.

«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», - сообщил Пушилин.

По его словам, минздрав возглавит Дмитрий Гарцев, минобразования — Ольга Колударова, министерство угля и энергетики — Андрей Чертков, министерство доходов и сборов — Дмитрий Шмелев.

Ранее в субботу Пушилин сообщил, что обсудил с Сергеем Кириенко вопросы развития угольной отрасли Донбасса.