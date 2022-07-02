Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с Сергеем Кириенко вопросы развития угольной отрасли Донбасса

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2 июля 2022, 12:23 Источник: Денис Пушилин

Сергей Кириенко

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в пятницу, 1 июля, совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства республики Виталием Хоценко обсудил ситуацию в угольной отрасли Донбасса.

Пушилин рассказал, что обсуждение проходило на крупнейшей шахте «Комсомолец Донбасса». Глава ДНР отметил, что, несмотря на боевые действия и блокаду, угольная отрасль выстояла.

По словам Пушилина, сейчас республика обеспечена необходимым объемом угля для своих нужд, топливо поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. «Отрасль имеет серьезный потенциал для экспорта», - подчеркнул глава ДНР.