Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Рамзан Кадыров: союзные подразделения уже в центре Лисичанска

, 15:15

Рамзан Кадыров: союзные подразделения уже в центре Лисичанска
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Союзные подразделения уже в центре расположенного на территории Донбасса города Лисичанска. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат — Сила! Справедливость торжествует!», — говорится в публикации, выложенной Кадыровым.

Как сообщалось ранее в субботу, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выступил с заявлением, согласно которому союзным силам удалось занять все стратегические высоты, расположенные вокруг Лисичанска. По словам Марочко, данный населенный пункт был полностью блокирован.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

В мире

Политика