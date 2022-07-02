Рамзан Кадыров: союзные подразделения уже в центре Лисичанска

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2 июля 2022, 15:15

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Союзные подразделения уже в центре расположенного на территории Донбасса города Лисичанска. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат — Сила! Справедливость торжествует!», — говорится в публикации, выложенной Кадыровым.

Как сообщалось ранее в субботу, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выступил с заявлением, согласно которому союзным силам удалось занять все стратегические высоты, расположенные вокруг Лисичанска. По словам Марочко, данный населенный пункт был полностью блокирован.