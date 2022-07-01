Владимир Корнилов: после вывода российский войск с острова Змеиный Economist написал, что Украина якобы выиграла «короткую войну»

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1 июля 2022, 17:35 Источник: Свободная пресса

остров Змеиный, фото с сайта Википедия

После вывода российский войск с острова Змеиный британское издание Economist написало, что Украина якобы выиграла «короткую войну». Политолог Владимир Корнилов прокомментировал публикацию британского издания: «Теперь для Запада главным вопросом является как выиграть у России "в долгую"».

Эксперт предложил освежить в памяти весенние публикации западных СМИ, - сообщает «Свободная пресса».

Владимир Корнилов отметил, что «уже после отвода российских войск из-под Киева и Чернигова, они уже тогда писали, что Украина победила, это было примерно в апреле.

По его словам, потом, по мере продвижения российских войск в Донбассе, можно увидеть, как менялось настроение Запада. «Западным партнерам Зеленского нужны какие-то "перемоги", пусть даже символические. А Змеиный в этом смысле, с точки зрения антироссийской пропаганды, очень "выгодный" эпизод», - пояснил Корнилов.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщил, что российские войска ушли с острова Змеиный в Черном море. Он назвал вывод российского гарнизона шагом доброй воли.

Как подчеркнул Корнилов, в оценке вывода российских войск со Змеиного, лучше говорить военным специалистам, а истинное значение любого шага, истинный смысл каждого решения знают только Верховный главнокомандующий и Генштаб, непосредственно принимающие стратегические решения.

Директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин: мы ушли с острова Змеиный, потому что Николаев и Одессу будем брать с севера.