Подберезкин: мы ушли с острова Змеиный, потому что Николаев и Одессу будем брать с севера

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30 июня 2022, 16:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Вооруженные силы РФ покинули остров Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По информации некоторых источников, это решение было принято сегодня ночью для того, чтобы сберечь личный состав и технику, поскольку плотность артиллерийского огня со стороны Одесской области кратно возросла после переброски туда французских САУ CAESAR и ОТРК «Точка-У».

«Думаю, такое решение было принято и по политическим, и по военным соображениям, - сказал «АН» директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин. – Во-первых, сейчас идет кампания, в которой «мировое сообщество» пытается осудить нашу страну за наступающий в мире голод, за то, что мы, дескать, блокируем вывоз пшеницы из портов Одессы и Николаева. Конечно, любые наши действия в этом отношении вряд ли хоть как-то помогут, и все же это решение еще раз продемонстрировало, что Россия всегда готова сотрудничать в гуманитарной области, в том числе и в борьбе с голодом».

Отметим, что в Минобороны РФ было подчеркнуто, что украинская сторона теперь не сможет заявлять о невозможности вывоза зерна ввиду тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря.

«Что касается военно-технической стороны, - продолжает Подберезкин, - то остров Змеиный имело смысл удерживать, если бы готовилась операция по высадке морского десанта на побережье Одессы и Николаева. Собственно, к этому Украина и готовилась, заминировав там абсолютно все, что только можно, и сдвинув туда достаточно серьезные силы. Но, по моему сугубо личному мнению, в нашем Генштабе отказались от этой идеи и решили на этих направлениях поступать так же, как поступали с другими городскими агломерациями».

По словам Подберезкина, ведь возможен охват николаевско-одесской украинской военной группировки с востока, северо-востока и с севера, так что десантного штурма, как такового, который, как всегда, связан с большими кровопролитными рисками, а также трудностями в использовании тяжелой техники, просто не будет. То есть от этой идеи, по всей видимости, отказались, считает военспец.

«Вероятно, поэтому и отпала целесообразность сохранения этого острова и нахождения там наших войск. Ведь остров Змеиный очень уязвим для ствольной артиллерии большой дальности, при пользовании которой украинская сторона активно стреляет реактивными снарядами», - заключил Алексей Подберезкин в разговоре с «АН».

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